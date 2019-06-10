السعودية: رابط الاستعلام للمقبولين في كلية الملك خالد العسكرية لعام 1440

نشرت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية في وزارة الحرس الوطني السعودية اليوم الاثنين رابط الاستعلام عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة.
رابط الاستعلام للمقبولين في كلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة اضغط هنا
كما أعلنت اللجنة أرقام القبول الأولي للمتقدمين في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية، بحسب "سبق".
رابط الاستعلام عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية اضغط هنا
وافتتحت كلية الملك خالد باب التقدم لدورة الضباط الجامعيين لحملة شهادة الثانوية منذ التاسع من رمضان وحتى الخامس عشر من رمضان 1440 كما استقبلت طلبات القبول لجملة شهادة البكالوريوس من 26 شعبان وحتى الثالث من رمضان 1440.