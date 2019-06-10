سباق بكراسي المكاتب .. في اليابان!

في حدث فريد من نوعه، أُقيم في أحد شوارع مدينة هانيو اليابانية، سباقُ الجائزة الكبرى لكراسي المكاتب بين 55 فريقا تنافسوا من خلال دفع الكراسي للخلف بأرجلهم على مضمار يبلغ طوله 200 متر

وتكون كل فريق من ثلاثة أعضاء تبادلوا أدوارهم للحفاظ على طاقة بعضهم البعض، إلا أن الأمر كان صعبا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

ووفق سكاي نيوز عربية فقد أقيم هذا السباق لأول مرة قبل عشرة أعوام واستلهم مؤسسه تسويوشي تاهارا فكرته من سباقات فورمولا 1 وسباق لومان للتحمل ،و ستقام 10 هذا العام جولات للسباق في جميع أنحاء اليابان.

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وسقط البعض من على الكراسي أحيانا وأصيبوا بجراح امتزج فيها الدم بالعرق لكن بلا دموع.

وفاز بهذه الجولة فريق كيتسوجاوا أونيو الذي تكبد عناء السفر لساعات من كيوتو خصيصا مع كراسيهم للمشاركة في السباق الذي فازوا به أيضا العام الماضي.

ولعل الأغرب من فكرة السباق نفسه، هي جاىزته حيث حصل أعضاء الفريق الفائز على جائزة ثقيلة الوزن، عبارة عن 90 كيلوغراما من الأرز المحلي، والتي كان من الصعب على المتسابقين حملها بقدر صعوبة إنهاء السباق نفسه إلى جانب الاحتفاظ باللقب،