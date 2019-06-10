أحمد خالد توفيق يعود لجوجل ونتفليكس تختار ما وراء الطبيعة

تتصدر لوحة المؤلف المصري أحمد خالد توفيق محركات بحث جوجل احتفالاً بذكرى ميلاده الـ 57 مع مجموعة من صور شخصيات أعماله.

عرف أحمد خالد توفيق بـ "العراب" حيث كتب بأدب الرعب والخيال العلمي واشتهرت مؤلفاته باللغة السهلة السلسة برغم أفكاره الشيقة.

احتلت مؤلفات توفيق رفوف المكتبات لسنوات خصوصاً سلسلة "ما وراء الطبيعة" والتي صرحت شركة نتفليكس عن نيتها لتحويلها لعمل فني مصور بالتعاون مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة.

كما وقع احمد خالد توفيق سلسلة "فانتازيا" و"سفاري" باسمه كما صدرت له رواية "يوتوبيا" عام 2008 والتي ترجمت للغات عدة، بحسب "سكاي نيوز".

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توفي أحمد خالد توفيق في الثاني من أبريل عام 2018 بعد أزمة صحية، حيث أجرى عملية كي للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد عدة ساعات من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.

ونعى محمد احمد خالد توفيق والده وكتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:" جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع".