تراند اليوم : سما المصري بالمايوه وصدرها العارم ولم تُغتصب – صور

نشرت الراقصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها ارتدت فيها المايوه، ولم تعرض كل جسدها وأظهرت صدرها العارم.

وقالت سما: (صورة من لايف النهاردة ولسه مخلصاه وموجود على قناه اليوتيوب بتاعتي الرابط بتاعها هنا في الستوري والبايو…استنوا لايفات كتير علي قناه اليوتيوب الخاصه بي واللينك بتاعها هنا في الستوري والبايو برضو ..اعملوا اشتراك في القناه ..صيف سعيد)

وكانت الراقصة قالت قبل نشر صورتها بالمايوه إنها لم تصوّر نفسها لايف كما وعدت متابعيها لأنها لو ارتدت المايو لكانوا اغتصبوها.

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