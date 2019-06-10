تنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2019 من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية 2019-2020 وخاصة الراغبون في دخول التعليم الفني المزدوج بعد قضاء تعليم إعدادي متميز له، ولذلك بحث موقع (نجوم مصرية) أكثر عن تنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2019 وتواصل مع صفحة وزارة التربية والتعليم المصرية على الفيسبوك والتي أكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الانتاج الحربي أعلنوا عن إنشاء مدرسة الانتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام بتنسيق خاص سيتم الإعلان عنه في 1 يوليو 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم وستكون مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحكومية، وإليكم تفاصيل أكثر في الموضوع التالي.

تنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2019 في مدينة السلام بالقاهرة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي أنه سيتم الإعلان عن تنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2019 للحاصلين على الشهادة الإعدادية دفعة 2019-2010 في الأول من شهر يوليو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مشيرة إلى أن مدرسة الانتاج الحربي ستكون من المدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعمل بنظام المعايير الدولية، من خلال عملية الربط بين المنظومة التعليمية مع منظومة الصناعة من خلال أمرين: (1) التدريب العملي. (2) التوظيف.

مميزات مدرسة الانتاج الحربي في مصر

من أهم المميزات الخاصة بـ مدرسة الانتاج الحربي في مصر أنها معتمدة من كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المتوقع أن توفر وظائف بعد التخرج مباشرة وذلك لأن هناك تنسيق مع شركاء الصناعة وهيئات الاعتماد الدولية، خاصة وأن تلاميذ مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتمتعون بميزات عدة ويمكن تلخيصها بالتالي: (1) البيئة التعليمية الرائعة. (2) الحصول على تدريب عملي مكثف خلال الفترة العملية تؤهلهم وتربطهم بسوق العمل. (3) يحصل خريج مدرسة الانتاج الحربي في مصر على شهادة معتمدة تمكنهم حتى من العمل على المستوى الدولي لأنهم يكتسبون العديد من المهارات.

معلومة أكيدة عن تنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2019

ومدرسة الانتاج الحربي مدرسة حكومية سيبدأ التقدم للالتحاق بالمدرسة بشهر يوليو ٢٠١٩، وسيتم توضيح كافة الشروط والتفاصيل من خلال اعلان رسمي سينشر قريبا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكنك معرفة تفاصيل إضافية عن عنوان مدرسة الانتاج الحربي هنا.

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