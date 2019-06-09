مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم في نهائي دوري الامم الاوروبية 2019

انطلقت مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم الاحد في نهائي دوري الامم الاوروبية 2019 على ملعب الدراجو بدون تقطيع وبعدة جودات للكمبيوتر والجوال.

وبدأت مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الامم الاوروبية مساء اليوم الاحد الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، السابعة إلا ربع بتوقيت غرينتش.

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وتبث مباراة البرتغال وهولندا اليوم في ختام دوري الامم الاوروبية عبر قناة بي ان سبورت (1 اتش دي) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي وبصافرة الحكم الاسباني ألبرتو أونديانو مايينكو.

يذكر ان البرتغال تأهلت على حساب سويسرا بعد الفوز عليها بثلاثية مقابل هدف بهاتريك من النجم كريستيانو رونالدو، فيما عبرت هولندا عبر بوابة انجلترا بعد الفوز بثلاثة مقابل هدف.