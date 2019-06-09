امتحان الثانوية العامة في الاقتصاد 2018 - تسريب مصر 2019

قال مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، غازي البنواني، إن الامتحان الذي أداه طلاب الثانوية العامة، أمس السبت، جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

وأضاف البنواني، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الامتحان راعى المستويات المختلفة للطلاب، مشيرا إلى أن الطالب المتوسط يمكنه الإجابة على 80% من أسئلته، وأن الأسئلة الخاصة بالطلاب المتميزين لا تزيد عن 15% فقط.

وتابع بأن تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية بدأ اليوم الأحد، وأن سؤالي التعبير والبلاغة سيكونا آخر الأسئلة في التصحيح، لأنهما السؤالين الأعلى في الدرجات؛ مراعاة للطالب الذي لم يحصل على درجات في الأسئلة الأخرى.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من أمس السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، وأدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

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وأدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، في مادة اللغة العربية "ورقة ثانية" بإجمالي 192 طالبا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى جمهورية مصر العربي، وفق ما أورد موقع "مصراوي"

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