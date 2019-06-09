بوابة المعرفة لنتائج الثانوية| اعرف نتيجة أولي ثانوي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة

نتيجة الصف الأول الثانوي بوابة المعرفة EKB LMS بوابة المعرفة EKB LMSستكون متاحة لجميع طلاب الصف الأول الثانوي خلال ساعات قليلة، حيث صرحت وزارة التعليم بأنها على وشك الانتهاء من تصحيح نتيجة أولي ثانوي لجميع المواد، مؤكده أن النتيجة ستكون متاحة عبر بوابة المعرفة EKB LMS، من خلال إرسال إشعار لطالب الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت، لتكمل وزارة التعليم خطتها للنظام الجديد في الثانوية العامة من إجراء امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي إلكتروني بنظام التابلت، وليس ورقي كما تم التعود عليه في السنوات الماضية، وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانات سابقة أنها تهدف إلى تطبيق نظام التعليم الإلكتروني على جميع مراحل التعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي بوابة المعرفة

يبحث جميع طلاب وطالبات أولي ثانوي عن تفاصيل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بوابة المعرفة، من خلال الرقمي التفاعلي لكل طالب على جهاز التابلت، ونشير إلى أنه تم إجراء نتيجة الصف الأول الثانوي إلكتروني في أغلبية المواد، ما عدا عدد قليل من المحافظات تعرض السيستم للعطل خلال تأدية امتحان بعض المواد، فتم توزيع ورق الأسئلة على الطلبة، ولكن نؤكد أن نتيجة أولي ثانوي سوف تظهر على بوابة المعرفة EKB LMS، لجميع تلاميذ الصف الأول بالمحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 EKB LMS

أكدت الوزارة أنه سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، بعد إعلان تفاصيل النتيجة في مؤتمر صحفي لسيادة وزير التعليم، طبقا لما صرحت به الوزارة قبل عيد الفطر المبارك، ونترقب مع طلاب أولي ثانوي إعلان النتيجة خلال الـ 72 ساعة القادمة.

لمعرفة نتائج الصف الأول الثانوي قبل الجميع قم بكتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن الاسم ورقم الجلوس والمحافظة، وسيقوم فريق عمل موقع نجوم مصرية بعرض الدرجات بالتفصيل. Advertisements

بوابة الثانوية العامة

من المقرر اعتماد نتائج الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني جميع المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط وسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر، في وقت واحد من جانب وزير التعليم، ونؤكد أنه يجب على الطالب تخطي نسبة النجاح لدخول الصف الثاني الثانوي والتي يجب أن يتجاوز الـ 50%، في جميع المواد اللاغة العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية والفلسفة والمنطق.

نتيجة أولي ثانوي 2019 على وزارة التعليم

أعرب عدد من الطلاب من قلقهم من نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، نظرا لوجود بعض المعوقات الفنية التي واجهت الطلاب خلال أداء الامتحانات، كما أكد عدد من الطلبة أن الامتحانات تضمنت على أسئلة تراكمية وفي مستوي الطالب الفوق متوسط.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قد صرح بأن نتيجة الصف الأول الثانوي سوف تحظي على رضا وإعجاب الأهالي والتلاميذ، مشيرا إلى أن نسبة النجاح سوف تتجاوز الـ 80%، وأن التفاصيل النهائية للنتيجة سيتم عرضها في مؤتمر وزارة التعليم.

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