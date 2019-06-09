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تراند اليوم : آخر صور نشرتها هيفا قبل دخولها المستشفى

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Nidal Al Ahmadieh 0 تبليغ

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منذ شهر، تعرّضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لوعكة صحية، وأعلنت الخبر بنفسها ولم تعلن عن التفاصيل، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وكنا علمنا أنها تعاني من فيروس حاد في الكبد، وتتواجد في إحدى المستشفيات في الحمرا – بيروت، ويشرف فريق طبي كبير على صحّتها لتعود إلى جمهورها كما كانت وأفضل.

اقرأ: هيفا في المستشفى وحرارة دائمة وابنتها تتوسل رؤيتها – خاص

الفنانة اللبنانية، وقبل دخولها المستشفى، كانت نشرت عددًا من الصور لها، وبدت بغاية الجمال والأناقة، ولم يبدُ عليها التعب ولا الإرهاق.

هيفا وهبي 8 ابريل - نيسان
هيفا وهبي 8 ابريل – نيسان
هيفا وهبي 14 ابريل - نيسان
هيفا وهبي 14 ابريل – نيسان
هيفا وهبي 26 ابريل - نيسان
هيفا وهبي 26 ابريل – نيسان
هيفا وهبي 29 ابريل - نيسان
هيفا وهبي 29 ابريل – نيسان
هيفاء وهبي 1 أيار - ماي
هيفاء وهبي 1 أيار – ماي
هيفاء وهبي 2 أيار ماي
هيفاء وهبي 2 أيار ماي
هيفا وهبي 25 أيار - ماي
هيفا وهبي 25 أيار – ماي قبل يوم من دخولها المستشفى
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