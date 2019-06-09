تراند اليوم : آخر صور نشرتها هيفا قبل دخولها المستشفى

منذ شهر، تعرّضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لوعكة صحية، وأعلنت الخبر بنفسها ولم تعلن عن التفاصيل، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وكنا علمنا أنها تعاني من فيروس حاد في الكبد، وتتواجد في إحدى المستشفيات في الحمرا – بيروت، ويشرف فريق طبي كبير على صحّتها لتعود إلى جمهورها كما كانت وأفضل.

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الفنانة اللبنانية، وقبل دخولها المستشفى، كانت نشرت عددًا من الصور لها، وبدت بغاية الجمال والأناقة، ولم يبدُ عليها التعب ولا الإرهاق.