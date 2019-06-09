حقيقة وفاة عبدالله الثقفي مدير تعليم جدة

أكدت وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاحد، وفاة مدير تعليم جدة عبد الله الثقفي بعد اصابته بنوبة قلبية يوم الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة سبق السعودية:" انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها قبل أيام مكث معها بالمستشفى لكنها لم تمهله طويلاً".

وقالت تعليم جدة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة مديرها العام الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عصر اليوم الأحد بعد معاناة مع المرض، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة وتعليم جدة عبدالله بن أحمد الثقفي تعرض لأزمة صحية صباح يوم الخميس الماضي نُقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

الجدير ذكره أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد أصدر قبل عدة أيام قرارًا بتكليف عبدالله الثقفي مديرًا لتعليم منطقة مكة المكرمة، بالاضافة إلى عمله مديرًا لتعليم جدة، بحسب صحيفة سبق.