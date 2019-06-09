تراند اليوم : زوج ابنة هيفا وهبي للمرة الأولى – صورة

دخلت زينب فيّاض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، عالم السوشيال ميديا منذ أشهر، وهاجمت والدتها، وشكرت والدها على كل ما قدّمه لها من تضحيات، وفي كل صورة أو بوست كانت “تلطّش” هيفا.

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كل كره زينب لأمّها انتهى بعدما علمت بخبر مرضها وأنها تعاني في إحدى مستشفيات لبنان – الحمرا، وتمنّت الشفاء لها، وتتوسّل رؤيتها لعلّ زمن الخلاف بينهما ينتهي، وفي النهاية “الدم ما بيقلب مي”

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ابنة هيفا ومنذ دخولها السوشيال ميديا، لم تنشر صورة لزوجها، لكن هذه المرة تجرأت وفعلتها وعرّفت متابعيها على الرجل الذي أحبته وأنجبت منه طفلتيْن، وقالت: (وابتدأ عمري من يوم ما قبلتك زوجي حبيبي معاك عشت أحلى دنيا أنا وأنت ورهف ودنيا).