داستان فیلم قانون مورفی رامبد جوان كامل - دانلود

عرض فيلم رامبد جوان "قانون مورفي" في دور السينما المحلية في ايران بعد الانتهاء من مراحله الفنية، حيث حقق الفيلم الكثير من الاهتمام والمشاهدات على الصعيدين المحلي والدولي.

ويعد "قانون مورفي" التجربة السينمائية الخامسة لرامبد جوان بعد افلام "معكرونة في 8 دقائق" و"ابن آدم، بنت حواء" و"ممنوع دخول الرجال" و"نغار".

"قانون مورفي" فيلم كثير الشخصيات والممثلين في إطار كوميدي وهو من انتاج محمد شايستة وصورت مشاهده في طهران وشمال إيران .

يذكر ان رامبد جوان من مواليد عام 1971 وهو مخرج وممثل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي ومقدم برامج إيراني شهير، بدأ مسيرته الفنية في مجال المسرح عام 1990.

واكتسب شهرة بعد تمثيله دوراً صغيراً في مسلسل "الازواج" عام 1995، ما أهّله لدور فريد صباحي في المسلسل الكوميدي "البيت الاخضر" عام 1996 الذي أدى دور البطولة فيه النجم الايراني الراحل خسرو شكيبائي.