شاهد: إصابة الفنانة صفاء سلطان بوعكة صحية مفاجئة

دخلت الممثلة صفاء سلطان إلى المستشفى على نحو طارئ وعاجل، يوم السبت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ ومفاجئ دون الكشف عن تفاصيل حالتها حتى اللحظة.

وكانت سلطان تكابر على آلامها ظناً منها أنها ناتجة عن الإرهاق والتعب، فكانت تستعين بالمسكنّات إثر ارتفاع حرارتها وشعورها ببعض الآلام في جسدها.

لكن يوم أمس، لم يكن بمقدور سلطان الوقوف من شدة آلامها في خاصرتها، فتم نقلها إلى المستشفى على الفور، حيث أظهرت الفحوص والتحليلات والصور بالأشعة بعد إعطائها المزيد من الأدوية المسكنة، أنها تعاني من التهابات شديدة الخطورة بسبب جرثومة أصابت إحدى كليتيها.

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وفي وقت سابق، أكدت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ أن شهر رمضان كان مرهقاً للغاية، فبدلاً من أن تتفرغ للعبادة ومشاهدة المسلسلات الدرامية، كان عليها التفرغ الكامل لتقديم برنامج يومي بعنوان "سهار مع ستار" عبر الفضائية السورية وسورية دراما.

وقالت إنها خاضت تجربة ممتعة جداً بإستضافة نجوم سوريين ولبنانيين في الغناء والتمثيل على مدى الشهر الكريم، بواقع ساعة ونصف أو ساعتين يومياً، مشيدة بفريق الإعداد الذي كان على قدر المسؤولية.

الفنانة صفاء سلطان، ممثلة أردنية مواليد دمشق سوريا عام 1980، حيث نشأت في عائلة من أب أردني وأم سورية وأكملت دراستها ما بين سوريا والأردن.