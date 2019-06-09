تفاصيل مرض هيفاء وهبي ونقلها إلى المشفى

كشفت تقارير إعلامية لبنانية، صباح اليوم الاحد، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي والتي نقلت إلى المشفى على إثر ذلك.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية أنها موجودة في مستشفى "كليمنصو" بشارع الحمرا في العاصمة بيروت، منذ شهر تقريبا، ويرجع ذلك إلى إصابتها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

ورجح الأطباء احتمال إصابة هيفاء وهبي بالتهاب كبدي فيروسي، الذي قد يكون السبب في عدم استقرار حالتها حتى الآن، وفق ما نقلته صحيفة الوطن عن المصادر المقربة من المطربة اللبنانية.

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إلى ذلك، كشفت هناء شقيقة هيفاء، أن هيفا لا تعاني من مرض في الكبد وقالت: “نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد، هي الآن أفضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة”.

وكانت قد هنّأت النجمة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور بعيد الفطر المبارك، وكشفت عن تعرضها لأزمة صحية أدّت إلى عدم مشاركتها بأعمال فنية مؤخرا، وفقا لما نقله موقع الفن.

في السياق ذاته، رد المكتب اللبناني للفنانة هيفاء وهبي على “ما أشيع عن مرضها بسبب الكبد غير صحيح ويندرج ضمن إطار المعلومات غير الدقيقة” بحسب ما أوردته (ال بي سي).