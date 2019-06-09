حقيقة تغيير الحدود الدنيا لتقديم طلبات الالتحاق في جامعة الكويت

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور علي فيصل المطيري أنه لم يتم التغيير على الحدود الدنيا لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وهي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و78% أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي.

وأضاف أن مجلس الجامعة قد قرر قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفيين لشروط القبول للعام الجامعي 2019/2020 موزعين على الفصلين الدراسيين الأول والثاني وفقا لترتيب رغباتهم.

بشرط ألا يقل الحد الأدنى للمقبولين منهم للفصـل الأول عن 75% للقسم العلمي 80% للقسم الأدبي، والبقية للفصل الدراسي الثاني مع تحديد التخصصات المقبولين فيها خلال أسبوع من إعلان نتائج قبول الفصل الدراسي الأول.

وعليه فإن الذين يرغبون في التقدم إلى الجامعة يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه النسب الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى المعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الإنترنت، ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.