تنسيق التمريض العسكرى بعد الاعداديه 2019 في مصر

أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للمعاهد الصحية للقوات المسلحة من الجنسين، من الحاصلين على الثانوية العامة "علمي علوم" والأزهرية "علمي" خريجي العام الدراسي 2018/2017م، 2019/2018م.

ويتم التقديم اعتبارًا من أول يوليو وحتى 14 أغسطس 2019م، ويتم تقديم الملفات اعتبارًا من 15 يوليو وحتى 26 أغسطس 2019م، على أن يتم تقديم الملف في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، أما بالنسبة للإناث فيتم تقديم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى .

يتم التقديم اعتبارًا من أول يوليو وحتى 14 أغسطس 2019م، ويتم تقديم الملفات اعتبارًا من 15 يوليو وحتى 26 أغسطس 2019م، على أن يتم تقديم الملف في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، أما بالنسبة للإناث فيتم تقديم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى .

ونقدم إليكم عبر موقعنا شروط وطريقة التقديم في التمريض العسكري 2019، وأماكن التقديم وغيرها من المعلومات التي تهم الراغبين في التقديم: