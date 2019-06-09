تنسيق التمريض العسكرى بعد الاعداديه 2019 في مصر

أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للمعاهد الصحية للقوات المسلحة من الجنسين، من الحاصلين على الثانوية العامة "علمي علوم" والأزهرية "علمي" خريجي العام الدراسي 2018/2017م، 2019/2018م.
ويتم التقديم اعتبارًا من أول يوليو وحتى 14 أغسطس 2019م، ويتم تقديم الملفات اعتبارًا من 15 يوليو وحتى 26 أغسطس 2019م، على أن يتم تقديم الملف في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، أما بالنسبة للإناث فيتم تقديم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى .
يتم التقديم اعتبارًا من أول يوليو وحتى 14 أغسطس 2019م، ويتم تقديم الملفات اعتبارًا من 15 يوليو وحتى 26 أغسطس 2019م، على أن يتم تقديم الملف في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، أما بالنسبة للإناث فيتم تقديم الملفات في المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى .
ونقدم إليكم عبر موقعنا شروط وطريقة التقديم في التمريض العسكري 2019، وأماكن التقديم وغيرها من المعلومات التي تهم الراغبين في التقديم:
- ألا يقل المجموع للحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي)، عن 60% .
- ألا تقل درجة اللغة الانجليزية عن 70% .
- ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 21 عامًا في أول أكتوبر 2018م .
- أن يكون المتقدم (طالب / طالبة) مصري الجنسية ومن أبوين مصريين ليس عن طريق التجنيس .
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج .
- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – التحاليل الطبية) .
- يشترط موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة .
- ألا يكون قد التحق بالقوات المسلحة سابقًا وتم رفده .
- يحق للمعهد اسبعاد من تأكد عدم لياقته طبيًا أثناء المناظرة الطبية النهائية .
- لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.