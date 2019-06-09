بوابة الأزهر azhar.eg results استعلام نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019

سوف يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر azhar.eg results الإلكترونية الموقع التعليمي، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان الرسمي عن نشر نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية للاطمئنان على المجهود المبذول من جانبهم على مدار الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وقد تم التأكيد على أن نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك نتيجة الإعدادية الأزهرية مُبشرة وأن نسبة النجاح جيدة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر أخر المستجدات التي تصدر بشكل رسمي فيما يتعلق بموعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى توفير رابط دخول بوابة الأزهر الموقع التعليمي الإلكتروني لاستخراج نتائج الطلاب فور نشرها رسمياً بمشيئة الله تعالى.

بوابة الأزهر azhar.eg results

في ظل بحث العديد من الطلاب والطالبات عن رابط دخول بوابة الأزهر الموقع التعليمي من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الفصل الدراسي الثاني، وأيضاً لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، فقد قمنا بتوفير رابط الدخول الرسمي إلى البوابة الإلكترونية للأزهر الموقع التعليمي، وكان قد تم الإعلان رسمياً عن بدء تصحيح الشهادتين الإعدادية والابتدائية بتاريخ 21 مايو 2019، وتستمر حتى الانتهاء من أعمال تصحيح إجابات الطلاب والطالبات.

وقد صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل عبر بوابة الأزهر azhar.eg results بأنه قد تم تجهيز مقرات خاصة مناسبة لعملية التصحيح بجميع المناطق على مستوى جمهورية مصر العربية، وهذه المقرات تقع بديوان عام المناطق أو بأحد المعاهد القريبة من الديوان، وقد تم توفير المناخ الملائم والمناسب بهذه المقرات بما يتناسب مع مكانة المصححين حتى يقوموا بإنهاء المهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وقد طالب سيادته القائمين على أعمال التصحيح بأن يتحروا الدقة عن مراجعة ورصد درجات الطلاب والطالبات حتى يأخذ كل طالب حقه.

وقد تم الإعلان رسمياً عن تشكيل لجان خاصة بمتابعة أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات للشهادتين الابتدائية والإعدادية من جانب قطاع المعاهد الأزهرية، ووفقاً لما تم نشره عبر موقع جريدة “مصرواي” الرسمي، فقد صرحت بأنه سيتم إطلاق نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية خلال اليومين المقبلين بمشيئة الله تعالى، وأن نسبة نجاح الطلاب مبشرة للغاية، ومن يرغب في دخول بوابة الأزهر azhar.eg results يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (azhar eg results) الرسمي.

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