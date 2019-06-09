تراند اليوم : مدير أعمال هيفا: كانسر أية وخرا أية.. أرحموها بقى! – وثائق

قلق كبير يعيشه جمهور النجمة اللبنانية هيفا وهبي، بعدما أعلنت مرضها وطلبت من جمهورها الدعاء، دون أن توضح تفاصيل ما أصابها، وتركت الباب مفتوحاً للشائعات والقيل والقال من كل الاتجاهات.

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الصحافي اللبناني إيلي باسيل، أعلن على مسؤوليته أن هيفا تعاني من مرض في الكبد، وتحتاج لعلاج مكثف وطويل، والبعض الآخر أشاع أن هيفا أصيبت بمرض السرطان، وكل تلك الأخبار والشائعات دفعت مدير أعمالها الملحن المصري محمد وزيري ليخرج ويوضح بعض الأمور.

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وزيري نفى إصابتها بالسرطان وقال: (كانسر ايه وخره ايه بعد الشر عليها دول عالم جزم …ارحموها بقي)، كما وجه كلامه لإيلي باسيل قائلاً: (مش صحيح يا ايلي لو سمحت اتاكد من الاخبار اللي بتجيلك …شكرا).

اختتم كلامه: (الحمد لله بخير والله بقت احسن ومفيش اي حاجه صحيحه من الكذب اللي بيتقال فالصحافه بعد الشر عنها).