تراند اليوم : التعليم يكشف حقيقة تسريب إمتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

القاهرة/ الخليج 365

نفت وزارة التربية والتعليم المصرية، ما تم تداوله من صفحات شاومينج بشأن إمتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وأفاد مصدر بالوزارة ،بأن جميع الامتحانات المسربة الغرض منها إثارة البلبلة، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء شائعات "شاومينج".

ويذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدأ أمس الأحد، واستقبلت لجان الطلاب الساعة 9 صباحا، طلاب امتحان اللغة العربية.

ووجهت الوزارة ، رسالة عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي، قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بساعات قليلة.