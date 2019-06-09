تراند اليوم : ماغي بو غصن تدعم هيفا بمرضها – صورة

تعاني الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من فيروس في الكبد وتتواجد في إحدى أهم المشتفيات في بيروت- الحمرا، ويعتني طاقم كبير من الأطباء المهمّين بها، وتتلقى العلاجات اللازمة لتنتهي من الفيروس ولتعود لجمهورها.

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صاحبة أغنية (حوا) فاجأت الجميع حين أعلنت بنفسها عن خبر تعرضها لوعكة صحية منذ شهر، أي أنها بحاجة إلى دعوات وصلوات ودعم معنويّ من الجميع.

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الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن تمنّت الشفاء العاجل للفنانة اللبنانية، وقالت: (هيفا الحلوة سلامة قلبك باْذن الله أزمة صغيرة وبتعدي وكلنا منحبك).

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