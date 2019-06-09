محمد إمام يعلن موعد العرض الثاني لهوجان

أعلنت شبكة تلفزيون الحياة المصرية عن موعد العرض الثاني لمسلسل هوجان من بطولة الفنان محمد إمام بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر ووضع الجداول المخصصة للعروض التلفزيونية.

ومن المقرر عرض هوجان في تمام السابعة مساءً من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة الحياة دراما.

وكتب إمام عبر صفحته الخاصة على تويتر:" بناء على طلبكم مسلسل هوجان هيتعاد إذاعته ابتداء من اليوم السبت على قناة الحياة الساعة 7 مساء و قناة الحياة مسلسلات الساعة 10:30 مساء" .





يشارك بطولة هوجان الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.