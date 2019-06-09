توصيات هامة لأي فتاة وشاب فترة الخطوبة.. تعرف عليها !!

تمر الفتاة والشاب المقبلين على الزواج في مرحلة الخطوبة ، وهي مرحلة هامة يعتبرها الكثيرون أنها فرصة للتعارف وتبادل الافكار لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ، الا أن هناك توصيات هامة لا بد لكلا الجانبين النظر إليها بتمعن.

وهنا التوصيات للإطلاع عليها وذلك لأهميتها ، بحسب صفحة مدينة أم الفحم

لا يجوز للخاطب الذي لم يعقد عقد النكاح أن يخلو بخطيبته، ولا أن يمس جسدها ولا أن يقبلها، ولا أن يخلو بها، ولا أن يخرج بها النزهة ونحوها بدون محرم، فهو أجنبي عنها حتى يعقد عليها.

لا يجوز للمخطوبة أن تمكن الخاطب من شيء من ذلك.

لا يجوز للمخطوبة أن ترسل صورها وهي متزينة، أو كاشفة عن بعض جسدها، أو عن جسدها كاملا،

ولا يجوز للخاطب طلب ذلك.

لا يجوز للخاطب أن يتكلم مع مخطوبته بكلام محرم يتعلق بالشهوة ونحوها.

لا يجوز للخاطب والمخطوبة الاسترسال في الكلام أكثر من قدر الحاجة.

إذا تكلم الخاطب مع مخطوبته يكون بكلام مباح على قدر الحاجة، ولا تكون المخطوبة في مكان ليس به غيرها لئلا يستدرجهما الشيطان،ولا يكون الكلام في وقت متأخر من الليل.

Advertisements

قد يستثقل بعض من غيرت عقولهم، وأذهبت غيرتهم وسائل الإعلام وأذناب الغرب هذه الأحكام التي هي لحفظ المرأة وصونها وليست لإهانتها وإذلالها.

ولا يعرف قيمة هذه الأحكام إلا من ذاق مرارة عدم الالتزام بها، إذا فسخت الخطوبة بعد فعل هذه المحظورات

فكم من فتاة غرر بها خاطبها حتى أوقعها في الفاحشة ثم تركها.

وكم من فتاة تركها خاطبها بعد أن رأى جميع جسدها.

وكم من فتاة تركها خاطبها بعدما أذهب حياءها وخجلها، وتكلم معها بكل محرم.

ألا فاتقوا الله في المحرمات، ولا تغلبكم العادات وشيوع المنكرات،وعلى الآباء والأمهات خصوصا عدم التساهل في ذلك حتى يتم عقد النكاح.

الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقد نكاح فتدبروا !!!

والله أعلم