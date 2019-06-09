"عقلة الإصبع" يكشف شخصية محمد هنيدي

كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن الشخصية التي كان يحلم بها، لنقل إحساس الأشخاص الذين يعانون من قصر القامة، عبر فيلمه السينيمائي الجديد " علقة الإصبع".

نشر هنيدي جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "توتير" تفاصيل فيلمه "عقلة الإصبع"، منوهًا أنه سيتم استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، في هذه الشخصية، وذلك تحت إشراف شركات عالمية.

وأوضح أن الفيلم من تأليف الكاتب المصري عُمر طاهر، قائلاً :" ، أحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك مش محتاج تنقص أكتر من ٥ سم".

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ويشر إلى أن قاعات السينيما المصرية تروج لفيلم محمد هنيدي الجدي "عقلة الإصبع" ، حيث يتم عرضه على شاشة السينما قبل أي عرض فيلم من أفلام موسم عيد الفطر، حس إرم نيوز.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي بجانب محمد هنيدي، الفنانين محمد محمود، أحمد فتحي، ندا موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

ويشار إلى أن محمد هنيدي دائماً ما يفاجئ جمهوره بالشخصيات الجديدة التي يجسدها بأفلامه، حيث يضفي روح المرح والفكاهة على أجواء العمل.