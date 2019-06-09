شاهد: خطيب جُمعة تصعد روحه إلى السماء وهو على المنبر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُصور للحظة وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة يوم الجمعة، من فوق المنبر داخل مسجد في ماليزيا.

وأظهر مقطع الفيديو المُصور، لحظة وفاة الخطيب وهو على المنبر يوم الجمعة الماضية.

وتداولت وسائل إعلام محلية ودولية، مقطع الفيديو للحظة وفاة الخطيب الماليزي يعقوب بن هاشم (68) عاماً وأثناء إلقاه الخطبة.

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وبعد دقائق من إلقاء الشيخ خطبته، خر ساقطاً عن المنبر، كما لو كان مغشياً عليه قبل أن يهرع إليه عدد من المصلين، فيما سُمع ترديد التكبيرات "الله أكبر".

وأشارت وسائل إعلام إلى صعود أحد الأئمة إلى المنبر لإكمال خطبة الجمعة، فيما ظهر مصلون وهم يحاولون إنعاش يعقوب لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، ليُعلن عن وفاته.