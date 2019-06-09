شاهد الإفتاء المصرية: العطر ليس محرمًا على المرأة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن العطر ليس محرما على المرأة وإنما هي ممنوعة شرعا من لفت الأنظار بالعطر والذي يكون لغرض محرم كإثارة الشهوات.

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال حول تحريم العطر للنساء وإباحته للرجال، مؤكدا أن من يقرأ حديث النبي محمد صلى االله عليه وسلم بتأني يفهم معناه فالنبي يقول: "أيما امرأة استعطرت، ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها"، فهنا الحديث يوضح أن نيتها بالتعطر كانت سيئة حيث إثارة الشهوات، لهذا فهذا فعل محرم".

وشدد عبر فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه لا مانع شرعا أن تتعطر المرأة باليسير من العطور في الحدود المعقولة، التي لا تلفت شهوات الناس أو أنظارهم. "وفق رؤيا"