مواطنة مصرية ترفع دعوى خلع على زوجها والسبب صادم!

رفعت مواطنة مصرية دعوى خلع على زوجها أمام محكمة الأسرة في محافظة القاهرة، بسبب وضع رائحة عطر نفاذة تسبب لها الألم والإزعاج، خاصة أنها مصابة بالجيوب الأنفية.

أفادت الزوجة (29) عاماً في دعواها،: " إن زوجها اعتاد وضع نوع معين من البرفان ذي رائحة نفاذة للغاية يثير استياءها ويسبب لها ألمًا حادًا بأنفها نظرًا لمعاناتها من مرض مزمن بالجيوب الأنفية، وحذرته مرارًا وتكرارًا لاستبدال العطر بنوع آخر أو التوقف نهائيًا عن وضع العطور في المنزل لكن دون جدوى أو استجابة منه لطلبها، حسب إرم نيوز.

وأوضحت الزوجة التي بلغ على زواجها خمسة أعوام، بأنه نشب بينها وبين زوجها مشادات كلامية، انتهت بالضرب العنيف، بعد مطالبات متكررة لتغيير نوع العطر الذي يستخدمه زوجها.