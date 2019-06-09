تحدي القمامة يجتاح مواقع التواصل وخبراء يحذرون

اجتاح تحدي أكياس القمامة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مع مقاطع مصورة للمنضمين للتحدي من فئات عمرية مختلفة.

ويقوم التحدي على ارتداء الشخص كيس قمامة من قدميه حتى رقبته، ومن ثم يتم شفط الهواء من داخل الكيس من طرف الكيس من عند الرقبة، من خلال مكنسة كهربائية.

وما أن يتم سحب الهواء من داخل الكيس بشكل شبه كامل، يضطر الشخص إلى السقوط والتدحرج، بسبب حالة تشبه إلى حد كبير الشلل المؤقت التي تصيب أطرافه.

وقد حذر خبراء من تحدي أكياس القمامة نظراً لتأثيره على جسم الانسان نتيجة نقص الاكسجين الذي بدوره يصيب بعض أجزاء الجسم بالشلل في حال تكراره.

سبق تحدي أكياس القمامة العديد من التحديات كرقصة كيكي التي أدت لوقوع حوادث كثيرة حول العالم مما اضطر الشرطة للتدخل ومنع التحدي، بحسب "رؤيا".