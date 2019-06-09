شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة والأوراق المطلوبة للتقديم

متابعينا الأعزاء في جمهورية مصر العربية يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، لنقدم لكم هذا التقرير عن مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعين 65 ألف معلم لسد العجز في المدارس على مستوي الجمهورية، ويترقب مئات الألاف من الخريجين في مصر فتح باب التقديم للمسابقة وكلهم أمل أن ويفقوا ويقبلوا في المسابقة، لتحقيق حلمهم في وظيفة تأمن لهم مستقبل أفضل.

صرح الدكتور محمد عمران /نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة الجديدة سيتم تعيين جزء كبير من الذين سيقبلون في المسابقة بشكل دائم، وسيتم عمل عقود مؤقتة للبعض الأخر وفقاً لإحتياجات العمل.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة2019

يبدأ التقديم في المسابقة شهر يونيه الحالي. التقديم في المسابقة سيكون عن طريق النت (إليكتروني). المسابقة تهدف إلي تعيين 65 ألف معلم بجميع المحافظات. سيتم تثبيت جزء من المقبولين في المسابقة. الحصول على شهادة ICDL شرط للتقديم في المسابقة وتكون من الموقع الرسمي. التراجع عن شرط التربوي لكليات الآداب والخدمة الاجتماعية. شرط تطابق الأوراق المقدمة مع شروط المسابقة لعدم استبعاد المتقدمين.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة المؤهل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

الرقم التأميني.

كعب عمل.

موعد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

من المنتظر الإعلان عن الموعد النهائي والدقيق عن المسابقة خلال الأيام القليلة القادمة وبصفة عامة سيكون هذا الشهر حسب تصريح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور /محمد عمران.

وفي نهاية التقرير تتمني أسرة نجوم مصرية التوفيق لكل الذين سوف يتقدمون للمسابقة.

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