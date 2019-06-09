نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس والاسم

يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اعتماد نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 ومن ثم نشرها على بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية، حيث أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمراً صحفياً عقب إجازة عيد الفطر المبارك من جانب السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن إطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن “الأحد 9 يونيو 2019م” عن موعداً محدداً لاعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي.

وكان قد أعلن وزير التعليم عن أن نظام التابلت الجديد سيعمل على تأهيل الطلاب والطالبات لمواكبة الحياة العملية مما يعود بالنفع على المجتمع، حيث استعدت الوزارة من أجل تطبيق النظام الكامل، وقبل خوض الاختبارات النهائية قامت الوزارة بأداء تجربة عبر منصة الامتحانات التي أثبتت نجاحها، إلى جانب معرفة القدرة الاستيعابية لدى الطلاب، وقد جرت الاختبارات النهائية لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل مركزي معتمداً على الشبكة الداخلية المصممة بشكل آمن لكل مدرسة وبدون إنترنت، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ورابط بوابة الثانوية العامة الإلكترونية.

نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019

بدأت امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م بتاريخ 19 مايو 2019م، وقد قام 650 ألف طالب بأداء اختبار اللغة العربية، حيث انعقدت الامتحانات إلكترونياً بالمدارس التي تم تجهيزها بنظام open book الذي يهدف إلى نجاح الطلاب والطالبات ومن نقلهم للصف الثاني الثانوي من خلال حصول الطالب أو الطالبة على 50% من الدرجات فأكثر، ومن مميزات نظام التابلت الجديد أنه لا يعتمد على الحفظ والتلقين وتحصيل الدرجات، وإنما يسعى إلى تغيير مسار التعليم إلى المسار الصحيح المعتمد على التفكير.

ويتناسب مع مواصفات محددة لكي يفرز لنا خريجاً جامعياً مؤهلاً، وتضع وزارة التربية والتعليم مصلحة الطالب أو الطالبة في المقام الأول، وقد أوضح الدكتور طارق شوقي أن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 للعام الدراسي الجاري هي نتيجة جيدة أكثر مما تخيلنا، ويجب العلم بأن أي مشكلة قد حدثت لأي طالب من طلاب الصف الأول الثانوي تؤخذ في الاعتبار ويتم تقديم مصلحة الطالب أولاً، وقد أكدت نتائج التصحيح الإلكتروني الأولية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي “امتحانات مايو 2019” على أن الطلاب قد استوعبوا نظام التابلت الجديد بشكل جيد.

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وتعمل وزارة التربية والتعليم جاهدةً من خلال 256 مركزاً على مستوى جمهورية مصر العربية لتصحيح اختبارات الصف الأول الثانوي يعملون على مدار اليوم من أجل تصحيح ما يزيد عن 150 مليون سؤالاً، وعقب الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق، فسوف يتم الإعلان مباشرةً عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 أو نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس، وسيتم نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الذي يمكنكم دخوله الآن من خلال الرابط التالي:

بوابة وزارة التعليم الرسمية (moe.gov.eg). موقع الثانوية العامة (thanwya.emis)

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