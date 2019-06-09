“أعلان نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019 “أولي ثانوي” ألترم الثاني برقم الجلوس...

نقدم لكل طلاب الصف الأول الثاني هذا التقرير عن “نتيجة الصف الأول الثانوي” للعام ألترم الثاني لعام 2019، فينتظر العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة ألامتحانات نظراً لأنها تعتبر أول تجربة للنظام الجديد “التابلت”، الذي تهدف الوزارة من خلاله إلي تحديث وتغيير نظام التعليم في مصر والانتقال من نظام التعليم القديم الذي كان يعتمد على مبدي الحفظ وعدم الفهم إلي نظام أجدد يعتمد على التفكير والابتكار، وسنوضح كيفية الاستفسار عن النتيجة برقم الجلوس.

ألاستعلام عن “نتيجة الصف الأول الثانوي” نظام التابلت لجميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي “النظام الجديد” 2019

أعلنت الوزارة أنه تم الانتهاء من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي، وبدأت اللجان المعنية المختصة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب، ويوجد 255 مركز لتصحيح أمتحانات “الصف الأول الثانوي” يداخل جميع المحافظات، وأن النتيجة سيتم إعلانها خلال أيام قليلة، وقد صرح وزير التربية والتعليم علي أن جميع النتائج ستكون جيدة للجميع باعتبارها منظومه جديدة ولا داعي للقلق. وقال الوزير بأن “نتيجة الصف الأول الثانوي” سوف يتم إعلانها من خلال الرابط السابق الذي تم توضيحه بالأعلى من خلال إدخال رقم الجلوس، ومن يرغب في الاستفسار عن كل ما يتعلق بالنتيجة سواء الدرجات أو رابط الاستعلام عن النتيجة يترك تعليق وسنرد عليه.

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