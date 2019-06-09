عاجل : رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس نظام التابلت

تم الاعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، جاء الاعلان من وزارة التربية والتعليم في تصريح لدى احد المسئولين انه سيتم اعتماد نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني ، فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وأوضحت وزارة التربية والتعليم عن أنه سوف يتم اعلان نتائج الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي وايضاً سيتم اشعار الطلاب على التابلت الخاص بهم بما بالنتيجة ولينك ظهورها ، وسوف تكون نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 على الموقع الرسمي للوزارة وكما سيتم كتابتها لمن يقوم موقع الوزارة بتسهيلها ليتمكن طلاب الثانوي وابنائنا من معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني نظام التابلت برقم الجلوس

فور انتهاء طلاب أولى ثانوي من أداء الامتحانات لـ نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني نظام التابلت ، في جميع محافظات الجمهورية تم البدء في عملية التصحيح في مدارس الجمهورية بنظام التابلت والتصحيح الالكتروني ، حيث تتم عملية التصحيح لنتيجة أولى ثانويو 2019 إلكترونياً هذا العام وذلك بعد أن قام الطلاب بأداء الأمتحانات ايضاً الكترونياً هذا العام ، وسوف يتم تطبيق النظام للأعوام القادمة بإذن الله

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

كانت قد واجهت طلابنا احد عقبات متعددة اثناء الادلاء بالامتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019، ولكن وكان التعامل مع المشكلة من قبل الوزارة في اسرع وقت، لتوفير وقت الطلاب اثناء الامتحانات وتوفير اقلام التابلت ، بالاضافة لتطوير السيستم وجاء الاعلان ان نتيجة أولى ثانوي ستكون مبهجة لطلاب الصف الأول الثانوي 2019.

رابط الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس

سوف يتم الاعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور اعلان النتيجة ونسب النجاح للطلاب : كل ما على الطلاب هو كتابة الاسم وكتابة رقم الجلوس على موقع الووزارة وضغط عرض النتيجة

بالتوفيق للجميع

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