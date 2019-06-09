تراند اليوم : بعد فضيحة منى فاروق وشيما الحاج.. "حصانة" خالد يوسف على "كف عفريت"

غادر مساء أمس الخميس النائب خالد يوسف، مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى باريس بعد ساعات قليلة من القبض على الفنانة منى فاروق وشيما الحاج بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفجور، وخدش الحياء، خلال مقطع فيديو ظهرتا فيه وهما تمارسان أفعال مخلة بالأداب العامة.

وجاء سافر خالد يوسف، إلى باريس بعد التحقيق مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج حيث اعترفا أمام رجال المباحث بصحة الفيديوهات المصورة، وأنهما كانتا تعلمان بتصويرهما من قبل مخرج، لأنهما كانتا تحلم بـ"الشهرة والظهور في أفلامه"، كما تداولت أنباء عن إمكانية تقديم طلب رفع الحصانة عنه إلى مجلس النواب.

يأتي ذلك بعدما ألقت قوات الأمن القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج؛ لاتهامهما بارتكاب أفعال فاضحة يعاقب عليها القانون، بعد ظهورهما في فيديو إباحي.