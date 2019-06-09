تفاصيل الحفل الغنائي الأول لنانسي عجرم في السعودية

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء الحفل الغنائي الأول لها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة" الفني، الذي سيبدأ في منتصف يونيو الجاري.

شاركت الفنانة اللبنانية جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، صورة بوستر الحفل، الذي تضمن موعد ومكان الحفل، إذ يقام في الثامنة والنصف بتوقيت المملكة يوم الـ13 من يونيو الجاري، على المسرح الروماني.

Advertisements

وعلقت نانسي، على الصورة: "لاقوني بفعاليات موسم جدة بتاريخ الـ ١٣ من يونيو على المسرح الروماني في الواجهة البحرية".

كما وتُباع التذاكر في جميع فروع فيرجين ميجا ستور بالسعودية، وجاءت أسعار التذاكر على أربع فئات، هي: الفئة الذهبية وقيمتها 750 SAR، والفئة الفضية وقيمتها 550 SAR والفئة البرونزية وقيمتها 350 SAR، والفئة البلاتينية وقيمتها 1500 SAR، حسب إرم نيوز.

يذكر أن الفنان اللبناني وائل جسَار سيشارك نانسي عجرم في الحفل الغنائي الذي سيقام ضمن فعاليات "موسم جدة".