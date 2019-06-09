أحلام تفتتح موسم جدة الغنائي وسط حماسة الجمهور

قدمت الفنانة الإماراتية أحلام مجموعة من أغانيها الخاصة على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك خلال افتتاح موسم جدة الغنائي.

واكد مشرف الفعاليات في هيئة الثقافة السعودية عبد الله مخارش أن استقبال الفناة أحلام لارضاء الجمهور السعودي بعد اختيارها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و22 أذار/مارس الماضي.

وكانت أحلام قد أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطعاً مصوراً خلال قيادتها في شوارع جدة رغم تصريحاتها الرافضة لقيادة المرأة في السعودية، بحسب "العربية نت".