إغلاق 547 مقهى ومطعم في إيران بذريعة ارتكابها سلوك غير أخلاقي

أصدرت السلطات المحلية الإيرانية، مساء أمس السبت، قرار يقضي بإغلاق (547) مقهى ومطعماً بذريعة ارتكابها سلوك غير أخلاقي، وانتهاكها للشريعة الإسلامية، بعدم تطبيق القواعد الإسلامية في هذه الأماكن.

أوضحت صحيفة اعتماد الإيرانية أنه تم إغلاق 547 مقهى في عمليات نفذتها الشرطة الإيرانية لمدة 10 أيام، فيما ذكرت وكالة فارس للأنباء أن العملية التي قامت بها الشرطة كانت تهدف إلى مراقبة تطبيق القواعد الإسلامية في المطاعم والمقاهي التي يملكها المسلمون في إيران.

وقال قائد شرطة طهران حسين رحيمي خلال العملية،: "إنه تم إغلاق ما يصل إلى 547 شركة وتم القبض على 11 منتهكًا"، مضيفاً: " مراقبة تطبيق الحكم الإسلامي هي واحدة من واجبات ومسؤوليات الشرطة الرئيسية""، مشيرًا إلى أنه تم استجواب أصحاب المطاعم والمقاهي التي لا تطبق فيها القواعد الإسلامية.

وفي تقرير وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري، تضمنت الانتهاكات التي ارتكبتها شركات المطاعم والمقاهي الإعلانات "غير التقليدية" في الفضاء الإلكتروني، وتشغيل الموسيقى غير القانونية، وعقد العربدة المفرطة.

من جانبه، طالب رئيس محكمة الإرشاد في طهران، محمد مهدي حاج محمدي، السكان الذين يجدوا حالات سلوك غير أخلاقية مثل، تحميل محتوى لا يتناسب مع الشريعة الإسلامية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إقامة الحفلات المختلطة، أو إزالة الحجاب في السيارات، الإبلاغ فورًا عن هذه الأفعال التي تنتهك قواعد الشريعة الإسلامية، حسب إرم نيوز.