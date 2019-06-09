نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 ، يقدم الأزهر الشريف موقع الأزهر التعليمي وذلك لتوفير خدمات عديدة للمواطنين والطلاب منها الحصول على النتائج فور ظهورها رسمياً يمكن علفى الطالب أو الطالبة الدخول على بوابة الأزهر التعليمية والحصول على نتيجة الامتحانات، وبعد انتهاء طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي 2019 من أداء الامتحانات يبحث الطلبة عن نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني الدور الأول من خلال الموقع.

أنهى جميع طلاب الإعدادية الأزهرية الامتحانات يوم 21-5-2019، حيث بدأت أعمال التصحيح أول بأول على أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة القادمة فور اعتمادها من قبل الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهر الشريف ويتم رفعها على الموقع بعد التصديق عليها من قبل الشيخ صلاح عباس وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

وفر الأزهر بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم خدمات عديدة للمواطنين منها خدمات مجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية، بحث وطلب فتوى، جامعة الأزهر، الجامع الأزهر، مراكز الأزهر للترجمة، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، مرصد الأزهر لمكافحة التصرف…وغيرهم من الخدمات، فضلاً عن الأزهر التعليمي الذي يوفر نتائج الامتحانات أول بأول ومن خلال رابط موقع الأزهر التعليمي يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني الدور الأول، كما يمكن لكل المواطنين التواصل مع خدمة عملاء الأزهر الشريف لتقديم أي استفسار عبر الاتصال على رقم 19493 وسوف يتم الرد عليكم فوراً.

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