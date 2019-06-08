(شاهد) تفاصيل مرض هيفاء وهبي - هل أصيبت بالكبد؟

كشف مصادر رسمية، اليوم السبت، عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن تدهور حالة الفنانة هيفاء وهبي الصحية أو إصابتها بمرض الكبد من الدرجة الأولى، وذلك في أعقاب تغريدة حول مرضها نشرتها في حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المكتب الإعلامي للنجمة اللبنانية في بيان صحفي، عدم صحة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول تراجع الوضع الصحي للفنانة هيفاء وهبي، داعية الجميع إلى تسقى الأنباء من مصادرها الرسمية وعدم إحداث بلبلة.

وشدد المكتب الإعلامي على أن الأنباء المتداولة حول معاناة هيفاء وهبي من مشكلة في الكبد غير صحيحة إطلاقا، في وقت دعا لها العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء التام من هذه الوعكة الصحية المفاجأة.

وكان إيلي باسيل الصحفي اللبناني ذكر عبر حسابه في موقع "انستقرام" أن هيفاء وهبي تعاني من مشكلة كبيرة في الكبد، وتتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة بيروت منذ شهر مضى، الأمر الذي نفاه مكتبها الإعلامي بشكل قاطع عبر البيان الذي أصدره.

Advertisements





وفي تغريدة أوردتها قبل حلول عيد الفطر بساعات، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي خبر مرضها، مقدمة الاعتذار لجمهورها بسبب ابتعادها عن العمل الفني خلال هذا الشهر؛ بسبب خضوعها للعلاج داخل إحدى المستشفيات، التي لم تعلن عنها.

وفي أعقاب ذلك، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الشائعات حول طبيعة مرض هيفاء وهبي أو مدى خطورته على صحتها، فيما أبدت عدد من الفنانات تضامنها ودعمها للمغنية اللبنانية، مثل شيرين عبد الوهاب وإليسا وغيرهم الكثيرين.