ملخص الاقتصاد للصف الثالث الثانوى 2019 في مصر - 3 ثانوي

يبدأ اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انهاء استعداداتها النهائية قبل انطلاق الامتحانات حيث يؤدى 669 ألفا و749 طالبا وطالبة امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 1817 لجنة مقسمة على 4 قطاعات.

كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالب بمدارس stem فى 11 على مستوى الجمهورية، و192 طالب بمدارس الكفوفين، وبلغت لجان النظام والمراقبة 11 لجنة، كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة 76 مركزا.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص خط ساخن على الرقم 19151 لتلقى الاستفارات والشكاوى وأيضا أرقام أرضية لسعة حل المشكلات التى قد تطرأ خلال أعمال الإمتحانات وهى (27957305 - 27941089 - 27957592 - 27957628).

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وفى السياق ذاته أوضحت مصادر مسئولة بالوزارة، ان رؤساء اللجان بعد تسلمهم المدارس وضعوا كشوف المناداة للطلاب وأرقام الجلوس فى مكان بارز عند المدخل الرئيسى للمدرسة مع اختيار فصل داخل اللجنة مؤمن بشكل كامل لوضع صناديق الأسئلة فيه.

واشارت إلى أن الأسئلة عادة تصل إلى اللجان قبل انطلاق الامتحان بنصف ساعة أو أكثر ومن ثم يجب أن توضع فى مكان محكم ومؤمن من كافة الجهات ومزود بمنافذ وباب حديدي.

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