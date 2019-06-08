بوابة القبول المبدئي الموحد وزارة الدفاع الكليات العسكرية - كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي 1440

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة في الأفرع المختلفة بالقوات المسلحة السعودية.

بوابة القبول الموحد اضغط هنـــــا

كما أكدت وزارة الدفاع السعودية فتح باب التقديم على برامج الابتعاث الخارجي للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى "رقيب" وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق (1440/09/21هـ).

وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أن الراغبين في التقديم يجب عليهم زيارة بوابة القبول الموحد عبر الرابط المرفق داخل هذه الصفحة، وبشكل موثوق.

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كما نوهت وزارة الدفاع السعودية إلى أن الراغبين في التقديم على تلك الشروط يجب عليهم الولوج إلى الموقع الخاص بالتقديم ومعرفة شروط وإجراءات التقديم والقبول.

ومن الشروط أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وألا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا، وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ بأن يحصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.