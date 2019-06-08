كم بلغت إيرادات أفلام عيد الفطر 2019 في مصر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد

وتواصل أفلام عيد الفطر السينمائي حصد الإيرادات من موسم في أول أيام العيد حيث حققت الـ٥ أفلام مجموع إيرادات وصل لـ15 مليون و676 ألف جنيه.

وطرحت ٥ أفلام وهي «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة و«الممر» بطولة أحمد عز و«سبع البرومبة» بطولة رامز جلال و«حملة فرعون» بطولة مايك تايسون وروبي ومحمود عبدالمغني وعمرو سعد و«محمد حسين» بطولة محمد سعد.

واستطاع فيلم «كازابلانكا» أن يحقق ٦ ملايين و٧٢١ ألفا و308 جنيات لينفرد بالمركز الأول، وحقق المركز الثاني فيلم «الممر» ٢ مليون و٩٢٠ الف و٨٨٨ جنيه.

وفي المركز الثالث «سبع البرومبة» محققا ٢ مليون و٨٩٠ الف و٥٧٠ جنيه، وفي المركز الرابع «حملة فرعون» ٢ مليون و٥٩٥ الف و٣٣٤ جنيه، وفي المركز الخامس «محمد حسين» ٥٤٨ ألف و١٤١ جنيه.