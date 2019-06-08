عطلة الجلوس الملكي .. إجازة رسمية في كافة مؤسسات الأردن

تقيم أمانة عمان الكبرى، مساء الاحد، في المدرج الروماني احتفالا وطنيا كبيرا بمناسبة عيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني وعيد الاستقلال 73، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وتستهل الأمسية الوطنية التي تقام تحت شعار "وتستمر المسيرة" بكلمة لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وتشتمل على فعاليات فنية منوعة لموسيقات القوات المسلحة، وأغان وطنية للفنانين حسين السلمان وسعد أبو تايه ويحيى الصويص.

ودعت الأمانة في بيان اليوم السبت المواطنين للحضور والمشاركة بهذا الاحتفال الكبير الذي يعبر عن فرحة الأردنيين بالأعياد الوطنية، مشيرة الى انها خصصت مواقف مجانية في مجمع رغدان السياحي وستعمل على تعزيز ترددات حافلات "مكوك البلد" مجانا لتأمين نقل المواطنين لموقع الاحتفال.

ويترقب الشارع الأردني في غضون ساعات فقط، حدثين بارزين بشغف لاستدراك الرسائل الضمنية لهما في المساحة الوطنية، وسط اشتداد توقعات الصحافة العالمية حول حصول تغييرات حادة في الأردن وسيناريو تأثر المملكة بمناخات وأجواء الاحتقان والخلاف الإقليمي.