تردد قناة الهضبة على قمر نايل سات 2019 - اروع المشاهدات حصريًا

أصبحت الأقمار الصناعية مكان لفرض سيطرة رجال الأعمال فهناك الكثير ممن يقومون ب فتح قنوات وباقات جديدة على الأقمار الصناعية لعل أشهرها حتى الآن هي الباقات العالمية bein المتواجدة في قطر علي القمر الصناعي سهيل سات فهي تشمل قنوات كثيرة في جميع الفئات العمرية وفي شتي المجالات.

أما علي الصعيد المحلي هناك القمر الصناعي المصري النايل سات 2019 الذي يحتوي أيضا علي مجموعة كبيرة من القنوات المتخصصة في جميع المجالات لجميع الفئات العمرية.

وظهرت باقة جديدة بها مجموعة من القنوات تحت مسمي الهضبة وهي متخصصة بعرض الأفلام والمسلسلات، حيث تضم الباقة ٥ قنوات: وهي الهضبة سينما، الهضبه مسلسلات، الهضبه افلام، الهضبه كلاسيك، الهضبه دراما.

في سياق اخر، كشف مصدر بالشركة المصرية للقنوات الفضائية، أن الشركة لم تنتهِ حتى الآن من استيراد أجهزة البث الرقمي، التي من المقرر أن يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي عبر قناة (تايم سبورت) التي تنطلق غدًا.

قناة الهضبة سينما: تواجدت القناة على قمر النال سات التردد 12562 V راسي باستقطاب عمودي ترميز 27500