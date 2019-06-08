كيفية استقبال البث الرقمي الأرضي في مصر 2019

قال مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام، إن إحدى شركات الهيئة، تطرح خلال أيام أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، وذلك لتمكين المصريين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشره اسمه، لمصراوي، السبت: "جرى التعاقد لاستيراد أجهزة استقبال أشبه بالريسيفر، لإتاحة بث القنوات الأرضية بجودة فائقة".

وأوضح المصدر: "سنتيح أجهزة إريال حديثة وأيضا أجهزة استقبال، وإذا كان التليفزيون الموجود لدى العميل يتيح tv tuner، سيحتاج إلى جهاز إريال بسيط، وإذا كان لا يدعم هذه الخاصية سيحتاج إلى الجهاز والإريال".

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وقال المصدر، إن أجهزة البث ستطرح خلال أيام في منافذ الشركة، ولم يتحدد سعرها النهائي حتى الآن.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الذي يليه.​

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت قد أعلنت عن إطلاق قناة تايم سبورت بالتزامن مع منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال منتصف العام الجاري.