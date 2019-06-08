موقع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2019 في مصر - شاومينج

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، في التاسعة صباح اليوم السبت، وذلك في مستهل ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية، والذي يبدأ اليوم، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ويتقدم للامتحانات نحو 659 ألف طالب وطالبة، أمام 1817 لجنة سير امتحان على مستوى محافظات الجمهورية، وخصصت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الأرقام للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات، سواء من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي:

الأرقام: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

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وأبدى عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة سعادتهم بمستوى امتحان مادة اللغة العربية، الذي وصفوه بأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط و"المذاكر".

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.

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