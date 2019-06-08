تسريبات امتحان الجهوي 2019 جهة كافة المحافظات في المغرب - تسريب

نشرت عدد من الصفحات الفيسبوكية التي تحمل اسم "تسريبات الباك والجهوي 2019"، صباح اليوم السبت 8 يونيو، صورا مفترضة لأوراق امتحانات السنة الأولى باكالوريا بعدد من جهات المملكة.

ورغم العمليات الاستباقية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم من أجل مكافحة الغش في امتحانات الجهوي والباكالوريا، إلا أن بعض المجموعات الخاصة "واتساب" و"فيسبوك" قامت بتسريب أسئلة وأجوبة الامتحان بعد انقضاء ساعة فقط من توزيع الأوراق على التلاميذ.

هذا وحسب بعض الصور المنشورة عبر بعض الصفحات، فقد تم تسريب امتحانات التربية الإسلامية واللغة الفرنسية بعدد من الجهات، منها جهة فاس مكناس، والرباط سلا وكذلك الشرق والجنوب.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت عملياتها الاستباقية منذ بداية هذا الأسبوع، حيث أسفرت عن توقيف طالب جامعي بمدينة أكادير، وبحوزته 14 جهازاً إلكترونيا يستعمل في الغش.ك

كما تمكنت من توقيف شخصين بمدينة الدار البيضاء، بعد العثور بحوزتهما علي 31 سماعة لاسلكية وست سماعات عادية، وحوادث أخرى في ذات السياق.