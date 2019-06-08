فيديو: من هو عبد الباسط الساروت وكيف قتل - حارس الثورة السورية

أكدت وسائل إعلام في سوريا مقتل عبد الباسط الساروت القيادي في جيش العزة والملقب بحارس الثورة السورية، متأثرا باصابته جراء اشتباكات مع قوات النظام السوري في ريف حماة الشمالي قبل أيام.

وتعرض عبد الباسط الساروت لإصابة حربية خطيرة خلال المعارك التي شهدتها منطقة “تل ملح” شمالي حماة، حيث أصيب الساروت بإصابة بالغة بعد منتصف الليل عند حوالي الساعة 1 من ليلة الخميس – الجمعة، وتمَّ إسعافه بشكل مبدأي عند النقطة، ليتم نقله على الفور إلى أحد مشافي إدلب لتلقي العلاج.

وقال خالد أبو علي” مرافق الساروت إنَّ عبد الباسط تعرّض لعدة إصابات خطيرة في الجسد، وتمَّ نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، وتبيّن أنه أصيب بنزيف حاد تمَّ إخضاعه لعملية جراحية فورية لمعالجة تمزّق الأوعية الدموية جرّاء الشظايا، بالإضافة لإصابته بكسور في جسده.

وأضاف أنَّ الساروت بقي في حالة غير مستقرة صحيًا حتى الساعة 9 من صباح اليوم الجمعة، ليُعلن الأطباء عندها أنَّ حالته استقرت، ولكن بحاجة أن يبقى تحت المراقبة الحثيثة حتى 24 ساعة إضافية.

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وخضع الساروت لعملية جراحية فورية عند المشفى الميداني المحاذية للجبهة، وتمَّ نقله لاحقًا إلى أحد مستشفيات إدلب. وتبين أنه تعرّض لإصابة بالبطن أدت لنزيف تحت البريتوان بالإضافة لعدة ثقوب بالمعدة، وإصابته بإصابة وعائية عظمية بالساعد والساق وتهشّم كبير بها.

يذكر أنَّ عبد الباسط ساروت ابن حي البياضة وسط مدينة حمص، كان حارس نادي الكرامة السوري ومنتخب شباب سوريا، ليتحوّل عقب انطلاقة الثورة الثورية إلى أبرز وجوهها الثورية، وعمل كـ منشد ثوري خلال السنوات الأولى ولقّب بـ”بلبل الثورة”.