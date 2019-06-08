شاهد: فرح الممثلة التركية امينة جولشن على مسعود اوزيل

احتفل لاعب كرة القدم الألماني التركي الأصل ونجم فريق الأرسنال الإنكليزي ​مسعود أوزيل​ بزفافه على ​أمينة جولشن​ ملكة جمال تركيا السابقة في مدينة أسطنبول التركية.

وكان من بين الحضور الرئيس التركي ​رجب الطيب أردوغان​، بالاضافة الى شخصيات عديدة، وقد انتشر فيديو من الزفاف على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه مع زوجته، بالإضافة إلى صورة أخرى يعلن فيها تكفله بـ1000 عملية جراحية من أجل الأطفال.

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كشف مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن أمنيته في حفل زفافه من الحسناء التركية أمينة جولشن المزمع، الجمعة، داعيًا جميع متابعيه وأصدقائه وأقربائه إلى دعم مشروع خيري لعلاج الأطفال حول العالم.

قال في منشور عبر "فيسبوك"، مساء الخميس: "أنا محظوظ كلاعب كرة قدم محترف، لكنني أدعوكم إلى دعم مشروع شديد القرب إلى قلبي وقلب زوجتي، وهو يقوم على تحمل كلفة إجراء ألف عملية جراحية للأطفال".

وأضاف: "المشروع يعمل بالتعاون مع أطباء ألمان وسويسريين لعلاج الأطفال حول العالم من الحروق"، مشيرًا إلى انطلاق المشروع عام 2014 بالتزامن مع بطولة كأس العالم في البرازيل.

يذكر ان أوزيل قرر التكفل بـ 1000 عملية جراحية للأطفال، احتفالا بزفافه، في لفتة إنسانية منه.