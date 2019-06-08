توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى 2019 في مصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة رصد حوالي 10 صفحات غش إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حتى الآن، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق تلك الصفحات.

وسبق لوزارة التربية والتعليم أن حذّرت الطلاب من إدخال الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان حتى لو كان مغلقًا، وكذا أية أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه في امتحانات الثانوية العامة.

كما شهدت اللجان تشديدات أمنية مكثفة، عبر إقامة كردون أمني أمام جميع اللجان، ونشر دوريات متحركة وثابتة، بالإضافة إلى تمركز عدد من سيارات الإسعاف أمام كل لجنة.

من جهته، أعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي:

27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).​