هل تم تسريب امتحان اللغه العربيه اليوم في مصر

أعلنت صفحة "شاومينج" أنها سرّبت، اليوم السبت، اختبار مادة اللغة العربية، وهو أول أيام امتحانات الثانوية العامة في مصر والتي تنتهي يوم 3 يوليو/تموز المقبل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب".

وتُعد هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي لها دور كبير في مستقبل الطلاب. وأكدت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" أنها ستقوم بتسريب كافة امتحانات الثانوية العامة قبل بداية الامتحان، خلال الأيام المقبلة.

من جهتها، خرجت وزارة التربية والتعليم عن صمتها، ونفى خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، تسريب امتحان اللغة العربية اليوم الذي تداولته بعض صفحات الغش الإلكتروني.

وقال عبد الحكم إن نموذج امتحان اللغة العربية المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة" لا علاقة له بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم في امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، مؤكداً أن وزارته اتخذت إجراءات احترازية كافية لضمان استحالة تسريب الامتحانات.