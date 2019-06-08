شاهد: اراء الطلاب فى امتحان اللغة العربية اليوم في مصر

تباينت اراء الطلاب في امتحان اللغة العربية عقب أدائهم لأول امتحانات العام الجديد، فالبعض سادت عليه حالة من الرضا معربين عن سعادتهم بسهولة الامتحان ومؤكدين انه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

والبعض الأخر قال إن به بعض النقاط الغامضة وأن الوقت ليس كافيا وهناك صعوبة في البلاغة والأدب والنحو ولا يتناسب مع قدرات الطالب المتوسط.

وتعقد الامتحانات داخل المحافظات في 1004 لجان وتستقبل 240 الفا و532 طالبا وطالبة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات.

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وشهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية إصابة 6 طالبات بحالات إغماء وانهيار عصبي، ومغص كلوي، أثناء أدائهن لامتحان مادة اللغة العربية، وتم نقلهن إلى مستشفيات السنطة والمحلة وسمنود بسيارات الإسعاف لتلقى العلاج.

كما حاول عدد من الأهالي الدخول إلى مدرسة ببسيون للإطمئنان على أبنائهم أثناء فترة الراحة عقب الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية ، ولكن دون جدوى، حيث تصدت لهم قوات الأمن ومنتعهم من الدخول وقامت على الفور بغلق بوابات المدرسة.

كما شهد محيط اللجان بمحافظة الغربية، قيام الأمن الإداري بتفتيش الطلاب يدويا وباستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، لمنع الطلاب من اصطحاب التليفونات المحمولة معهم داخل اللجان لمنع الغش، كذلك التخلص من المذكرات خارج حرم اللجنة لمنع استخدامها في الغش